Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»

Президент «Динамо» рассказал об улучшении инфраструктуры клуба

Игорь Суркис / Фото: Динамомания

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал об улучшении инфраструктуры киевского клуба. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

«Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.

Про реконструкцию полей уже было немало сказано, мы идем вперед и скоро будут готовы газоны на клубной базе.

«Динамо» участвует в модернизации НСК «Олимпийского», в частности, мы оплачиваем пополам с «Шахтером» новый газон на этой арене».



Ранее Суркис назвал ключевого футболиста «Динамо».