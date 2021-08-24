Суркис рассказал о том, как общался с Андреем Шевченко на матче «Динамо»
Суркис назвал игроков «Динамо», которые должны были понравиться Петракову
Новоиспеченный тренер сборной Украины присутствовал на матче киевлян против «Десны»
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев
Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital предположил, какое впечатление произвели игроки киевлян на наставника сборной Украины Александра Петракова. Он присутствовал на матче пятого тура УПЛ, в котором «бело-синие» разгромили «Десну» (4:0).
Спросите у Петракова, получил ли он удовольствие от игры, я не знаю. Думаю, потенциальные игроки сборной произвели на него впечатление. И Шапаренко хорошо выглядел, и Цыганков, по которому видно, что он уже набирает кондиции, и Забарный.
Я думаю, они в матче с «Десной» должны были понравиться не только тренеру сборной, но и нашим болельщикам. Это самое главное.
Ранее сообщалось, что Забарный вошел в двадцатку лучших игроков мира в возрасте до 20 лет.
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