Суркис назвал игроков «Динамо», которые должны были понравиться Петракову

Новоиспеченный тренер сборной Украины присутствовал на матче киевлян против «Десны»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital предположил, какое впечатление произвели игроки киевлян на наставника сборной Украины Александра Петракова. Он присутствовал на матче пятого тура УПЛ, в котором «бело-синие» разгромили «Десну» (4:0).

Спросите у Петракова, получил ли он удовольствие от игры, я не знаю. Думаю, потенциальные игроки сборной произвели на него впечатление. И Шапаренко хорошо выглядел, и Цыганков, по которому видно, что он уже набирает кондиции, и Забарный. Я думаю, они в матче с «Десной» должны были понравиться не только тренеру сборной, но и нашим болельщикам. Это самое главное.

Ранее сообщалось, что Забарный вошел в двадцатку лучших игроков мира в возрасте до 20 лет.