Суркис назвал условие, при котором «Динамо» будет покупать игроков

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в эфире программы «Бомбардир», при каких условиях клуб будет приобретать игроков.

Он надеется, что с начала этого сезона он уже будет иметь больше игрового времени. Будет играть в основном составе.

Новые трансферы? Если мы увидим, что есть футболист, который может усилить нашу команду и быть сильнее тех футболистов, которые есть на сегодняшний день, мы этого футболиста приобретем.