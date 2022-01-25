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Суркис назвал условие, при котором «Динамо» будет покупать игроков

Президент киевского клуба озвучил критерии, которым должен соответствовать потенциальный новичок
Футбол Украинская Премьер-лига
18:24
Суркис назвал условие, при котором «Динамо» будет покупать игроков
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в эфире программы «Бомбардир», при каких условиях клуб будет приобретать игроков.

Возник вопрос, что в летнее трансферное окно купить Витиньо. Главный тренер дал добро, просмотрел его и сказал: «Хочу вас предупредить: на адаптацию, чтобы он стал игроком качественным, надо минимум полгода, максимум – год».

Он надеется, что с начала этого сезона он уже будет иметь больше игрового времени. Будет играть в основном составе.

Новые трансферы? Если мы увидим, что есть футболист, который может усилить нашу команду и быть сильнее тех футболистов, которые есть на сегодняшний день, мы этого футболиста приобретем.

Суркис также сравнил философии «Динамо» и «Шахтера».

Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Суркис Динамо Киев Витиньо дос Сантос

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