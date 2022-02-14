Суркис: «Никакой паники у нас нет. Я не собираюсь уезжать и бежать»
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал пресс-службе клуба, что планирует до конца недели быть в Киеве.
Ситуация в стране очень напряженная, присутствуют откровенно панические настроения. Как сейчас организована работа клуба?
«Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день. Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор «Динамо» U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс».
На данный момент наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, очень много случаев заболевания COVID-19. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию сотрудников «Динамо», а сейчас организовали дистанционную работу большинства департаментов. У меня же нет возможности решать все вопросы дома, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня надо закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги и т.д.
Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой».
«Динамо» недавно начало третий сбор в Турции.
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