Суркис: «Никакой паники у нас нет. Я не собираюсь уезжать и бежать»

Фото: dynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал пресс-службе клуба, что планирует до конца недели быть в Киеве.

Ситуация в стране очень напряженная, присутствуют откровенно панические настроения. Как сейчас организована работа клуба?

На данный момент наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, очень много случаев заболевания COVID-19. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию сотрудников «Динамо», а сейчас организовали дистанционную работу большинства департаментов. У меня же нет возможности решать все вопросы дома, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня надо закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги и т.д.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой».