UEFA перенес матч «Динамо» – «Спортинг» в Юношеской лиге, но пока не из Киева
Суркис: «О переносе УПЛ ничего не слышал. Легионеры «Динамо» – на месте»
Президент столичного клуба рассказал о текущей ситуации
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев
Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном переносе старта весенней части украинской Премьер-лиги и ситуации в клубе.
О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать.
«Динамо» должно провести первый матч в 2022 году против «Ингульца» 26 февраля. Сегодня, 23 февраля, команда должна была собраться для подготовки к игре.
Ранее экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич отметил, что чемпионат Украины нужно проводить, несмотря на ситуацию в стране.
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