Суркис: «О переносе УПЛ ничего не слышал. Легионеры «Динамо» – на месте»

Президент столичного клуба рассказал о текущей ситуации

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном переносе старта весенней части украинской Премьер-лиги и ситуации в клубе.

О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать.

«Динамо» должно провести первый матч в 2022 году против «Ингульца» 26 февраля. Сегодня, 23 февраля, команда должна была собраться для подготовки к игре.

Ранее экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич отметил, что чемпионат Украины нужно проводить, несмотря на ситуацию в стране.