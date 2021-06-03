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Суркис – о создании женских команд клубов УПЛ: «Чистая профанация»

Президент «Динамо» назвал недочеты данной инициативы
Футбол Украинская Премьер-лига
17:28
Суркис – о создании женских команд клубов УПЛ: «Чистая профанация»
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал инициативу создания женских команд клубов украинской Премьер-лиги с нового сезона.

К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность! Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо было начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток.

Прямо скажу – это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму «Динамо» и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в «Лионе», где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды.

Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, лишь бы на словах соответствовать футбольной моде.

Суркис также высказался о новом контракте с полузащитником Виталием Буяльским.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Игорь Суркис Динамо Киев

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