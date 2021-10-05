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Суркис обозвал фанатов «Шахтера», защитив Луческу

Григорий считает, что фанаты должны проявлять уважение к опытному наставнику
Футбол Украинская Премьер-лига
08:35
Суркис обозвал фанатов «Шахтера», защитив Луческу
Григорий Суркис / Фото: УАФ

Бывший президент УАФ Григорий Суркис высказался о ничьей «Динамо» и «Шахтера» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба киевского клуба.

- Встречались две хорошие команды. «Классическое» всегда проходит в бескомпромиссной борьбе, с удалениями. На мой взгляд, обе команды выглядели уставшими, потому что соревновательный цикл такой, что невозможно отдохнуть. Но каждая команда старалась показать свой класс, свои лучшие качества и забить победный мяч или больше голов, но поединок завершился нулевой ничьей. На мой взгляд, обе команды продемонстрировали мощь двух тренеров, противостояние произошло между Луческу и де Дзерби. Оно не выявило сильнейшего, «Динамо» сохранило трехочковый отрыв от «Шахтера». Теперь игроки поедут в свои молодежные и национальные сборные.

- Чувствуется ли дерби именно между тренерами?

- Безусловно, чувствуется. Когда Луческу работал в «Шахтере», а «Динамо» тренировали отечественные тренеры, у наставников был разный менталитет. А теперь у нынешних наставников команд он похож. На мой взгляд, в этой игре был определяющим огромный опыт Луческу, ведь проиграв Суперкубок со счетом 0:3, потерпев поражение в Мюнхене от «Баварии», прежде всего, нужно было сделать что-то, чтобы команда пришла в себя и продемонстрировала свои лучшие качества, а это очень сложно, учитывая перелеты и отсутствие на своей тренировочной базе. У «Динамо» было два дня, чтобы подготовиться к этому матчу.

К слову, «Динамо» U19, победив «Баварию» со счетом 4:0 было не похожими само на себя в первом тайме матча с «Шахтером», только во втором взяв себя в руки. Игорь Костюк провел несколько замен, и команда заиграла, но усталость всегда влияет — это «гири» на ногах, которые мешают продемонстрировать свои лучшие качества.

- Как можете прокомментировать информацию о том, что в «Донецке» звезду Луческу закрасили цветами «Динамо»?

- Я даже не хочу комментировать такие вещи, которые свидетельствуют о неуважении к человеку, который имеет огромный опыт, огромные заслуги перед украинским футболом и седые волосы. Независимо от того, кого он тренировал до этого, в демократической стране его переход в «Динамо» должен восприниматься совсем по-другому. Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу – дураки.


В турнирной таблице УПЛ «Динамо» опережает «Шахтер» на 3 очка.

Петр Приходько
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Теги

Григорий Суркис Динамо Киев Шахтер Донецк

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