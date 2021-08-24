Суркис: «Общая задача – сделать Украину страной наших мечтаний»
Президент «Динамо» Игорь Суркис выступил с поздравлением в честь 30-й годовщины независимости Украины.
Дорогие болельщики киевского «Динамо», уважаемые соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с 30-й годовщиной провозглашения независимости Украины. Пройдя серьезные испытания, наши соотечественники создали свое независимое государство, которое существует вот уже три десятилетия. Следующая наша с вами общая задача – сделать ее страной наших мечтаний.
Безусловно, прожитые годы независимости стали испытанием для всех нас – на зрелость, на терпение, на толерантность. Но сомнений нет, что свободолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве – нужно лишь уверенно идти вперед и бороться за победу.
Пусть сегодняшний праздник придаст вам сил на пути к новым победам во имя процветания нашей Родины! Желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия, а каждый день пусть будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями.
Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости.
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