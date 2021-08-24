Суркис: «Общая задача – сделать Украину страной наших мечтаний»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис выступил с поздравлением в честь 30-й годовщины независимости Украины.

Безусловно, прожитые годы независимости стали испытанием для всех нас – на зрелость, на терпение, на толерантность. Но сомнений нет, что свободолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве – нужно лишь уверенно идти вперед и бороться за победу.

Пусть сегодняшний праздник придаст вам сил на пути к новым победам во имя процветания нашей Родины! Желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия, а каждый день пусть будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями.