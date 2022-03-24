Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»
Суркис опроверг, что вывез из Украины огромные деньги
Эту информацию сообщила пресс-служба «Динамо»
24 марта 20:55
Игорь Суркис / Фото: ФК Динамо
На официальном сайте киевского «Динамо» появилось заявление о том, что информация о вывозе братьями Суркисами 17-ти миллионов евро наличными из Украины является фейком.
«Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью.
На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения «наличных» лживых фейков».
Ранее появились другие подробности выезда Игоря и Григория Суркисов за границу.
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