Суркис опроверг, что вывез из Украины огромные деньги

Эту информацию сообщила пресс-служба «Динамо»

Игорь Суркис / Фото: ФК Динамо

На официальном сайте киевского «Динамо» появилось заявление о том, что информация о вывозе братьями Суркисами 17-ти миллионов евро наличными из Украины является фейком.

«Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью. На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения «наличных» лживых фейков».

Ранее появились другие подробности выезда Игоря и Григория Суркисов за границу.