Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал в эфире Футбол NEWS слухи вокруг возможной продажи защитника Виталия Миколенко.

Он прекрасно сказал, что играет в клубе «Динамо». Будет предложение, устраивающее все стороны – естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.

Я ему сказал: «Никогда не стоял вопрос «Ты ценник обсуждаешь?» Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал.

Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили, много, мало…