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Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко

При этом президент «Динамо» считает, что защитник заслуживает попробовать себя в Европе
Футбол Украинская Премьер-лига
14:30
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал в эфире Футбол NEWS слухи вокруг возможной продажи защитника Виталия Миколенко.

Вы взяли интервью у Миколенко. Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, заслуживающее уважение.

Он прекрасно сказал, что играет в клубе «Динамо». Будет предложение, устраивающее все стороны – естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.

Я ему сказал: «Никогда не стоял вопрос «Ты ценник обсуждаешь?» Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал.

Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили, много, мало…

Ранее Миколенко заявил, что 30 млн евро – слишком высокая цена за него.

Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Суркис Виталий Миколенко Динамо Киев

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