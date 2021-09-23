Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
При этом президент «Динамо» считает, что защитник заслуживает попробовать себя в Европе
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал в эфире Футбол NEWS слухи вокруг возможной продажи защитника Виталия Миколенко.
Вы взяли интервью у Миколенко. Вы знаете, я не возражал против этого интервью. Я позвонил и сказал, что интервью хорошее, заслуживающее уважение.
Он прекрасно сказал, что играет в клубе «Динамо». Будет предложение, устраивающее все стороны – естественно, он заслуживает того, чтобы мы его продали.
Я ему сказал: «Никогда не стоял вопрос «Ты ценник обсуждаешь?» Допустим, за тебя 30 млн. За тебя вообще никто ничего не предлагал.
Кроме того, что пишут в интернете, больше не было. Если бы по тебе было предложение, мы бы сели с тобой, обсудили, много, мало…
Ранее Миколенко заявил, что 30 млн евро – слишком высокая цена за него.