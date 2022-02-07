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Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»

Президент «Динамо» прокомментировал решение УАФ ликвидировать молодежный турнир
Футбол Украинская Премьер-лига
22:05
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал в интервью ТаТоТаке свои слова о том, что ликвидация чемпионата U-21 является бандитизмом.

«Динамо» голосовало за отмену? На тот момент это выглядело так, как будто сверху было спущено указание – реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени, клубы были поставлены перед фактом.

Было голосование? Эта тема поднималась и в прошлом году. Я специально уточнил детали у нашего представителя, и он сказал мне, что в 2021-м голосования не было. Все ограничилось обсуждением представителей клубов.

Никто на тот момент не хотел заниматься женскими командами. Моя позиция была такой: дайте время, хотя бы 5 – 6 лет. За этот период у нас будет возможность набрать девочек, обучить их и создать полноценную команду. Нет – нужно сейчас. И что на выходе?

Взяли шефство над уже существующим коллективом. Одели, обули, дали поля для тренировок, сделал какие-то зарплаты. Но могу ли я всей душой болеть за эту, по сути, не до конца родную для меня команду? Честно говоря, у меня такое ощущение, что большинство клубов с радостью пораспускало бы женские команды, чтобы вернуть турнир U-21.

Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику в других турнирах.

В нашем случае, те же Волошин, Бражко, Диалло, Царенко к тому моменту станут игроками с серьезными финансовыми аппетитами. Далеко не каждый клуб Премьер-лиги сможет их удовлетворить. Если, конечно, кто-то из них не перейдет в нашу первую команду.

Суркис также рассказал, кому из игроков, от которых отказался «Черноморец», не нашли клуб.

Сергей Стаднюк
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Игорь Суркис Динамо Киев

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