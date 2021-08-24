Суркис отказывается снижать цену на Родригеша

«Динамо» готово рассмотреть альтернативные варианты оплаты

Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» требует за нападающего Жерсона Родригеша 5 миллионов евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, столичный клуб отказывается снижать цену на игрока. При этом руководство «бело-синих» готово рассмотреть возможность оплаты в рассрочку, а также аренды футболиста.

Отмечается, что в «Динамо» недовольны поведением люксембуржца. Также он был оштрафован за невыполнение рекламных обязательств.

Ранее сообщалось об интересе к Родригешу со стороны новичка Серии А.