Суркис ответил на вопрос о конфликте Луческу с полузащитником «Динамо»
Президент «Динамо» Игорь Суркис назвал задачи киевского клуба и высказался о возможном конфликте между главным тренером команды Мирчей Луческу и хавбеком Миккелем Дуэлундом. Его слова приводит FootballHub.
– Когда Луческу пришел в «Динамо», то к нему было требование поставить игру команды, чтобы она была конкурентоспособной в борьбе за золотые награды. Но не было никакого ультиматума, мол, «Динамо» должно выиграть УПЛ и попасть в Лигу чемпионов.
Он сам такой профессиональный тренер, который ставит высокие задачи и стремится приобретать необходимые результаты. Для «Динамо» задачи: попадать в Лигу чемпионов, выигрывать УПЛ и Кубок Украины, в котором мы в полуфинале, а «Шахтера» там уже нет.
- У Дуэлунда конфликт с Луческу?
– У Дуэлунда нет никакого недоразумения с Луческу. Он тренируется, и если главный тренер решит, что датчанин готов выйти на поле, то обязательно он его выпустит.
Напомним, Дуэлунд не попал в заявку на матч с «Зарей» (2:0). Сообщалось, что датчанину сообщили об этом за 5 минут до выезда команды на игру.