Суркис ответил на вопрос о конфликте Луческу с полузащитником «Динамо»

Игорь Суркис / Фото: Футбол 24

Президент «Динамо» Игорь Суркис назвал задачи киевского клуба и высказался о возможном конфликте между главным тренером команды Мирчей Луческу и хавбеком Миккелем Дуэлундом. Его слова приводит FootballHub.

Он сам такой профессиональный тренер, который ставит высокие задачи и стремится приобретать необходимые результаты. Для «Динамо» задачи: попадать в Лигу чемпионов, выигрывать УПЛ и Кубок Украины, в котором мы в полуфинале, а «Шахтера» там уже нет.

- У Дуэлунда конфликт с Луческу?

– У Дуэлунда нет никакого недоразумения с Луческу. Он тренируется, и если главный тренер решит, что датчанин готов выйти на поле, то обязательно он его выпустит.