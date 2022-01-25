Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко

Суркис и Шевченко / Фото - Footboom

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в эфире программы «Бомбардир», вел ли переговоры с Андреем Шевченко по поводу должности главного тренера команды.

Могу для себя в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер «Динамо» Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем.

Я ни с кем не вступаю в переговоры. Но самое главное – об этом знает Луческу. Писать, давление оказывать не надо.