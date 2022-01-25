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Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко

Ранее экс-игрок «Динамо» покинул пост главного тренера «Дженоа»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:47
Суркис ответил, вел ли переговоры с Шевченко
Суркис и Шевченко / Фото - Footboom

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал в эфире программы «Бомбардир», вел ли переговоры с Андреем Шевченко по поводу должности главного тренера команды.

Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером «Динамо». У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори нет.

Могу для себя в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер «Динамо» Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем.

Я ни с кем не вступаю в переговоры. Но самое главное – об этом знает Луческу. Писать, давление оказывать не надо.

Суркис также назвал условие, при котором «Динамо» будет покупать игроков.

Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Суркис Андрей Шевченко Динамо Киев Мирча Луческу

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