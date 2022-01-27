Суркис: «По поводу Диалло звонили из «Ман Сити»

Самба Диалло / фото - ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о прогресс игрока молодежной команды киевлян Самба Диалло:

Я дружу с агентом Диалло. Я ему очень благодарен. Когда брали Диалло, агент, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите посмотрите, а потом сядем и заключим контракт».

И не так просто уже было с ним заключать 5-летний контракт. Потому что и из «Ман Сити» звонили, и с других европейских серьезных клубов звонили, в Германии им интересовались. Но если он будет так прогрессировать – это будет топ. Гарантирую вам.

Также есть Яцык, Бражко, Вивчаренко».