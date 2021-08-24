Суркис: «Поверьте, Шевченко найдет себе место в хорошем клубе»
Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Профутбол» высказался о карьере тренера Андрея Шевченко.
- На матче были Шевченко и Петраков.
– Поздоровался с Петраковым, давно его знаю. А с Андреем мы поговорили в перерыве. Он будет в Киеве дней 10, договорились встретиться и пообщаться. Мы с ним всегда оставались в хороших отношениях, вне зависимости от того, где он работал. Он мой друг. Вы же знаете, что я к нему очень тепло отношусь. Надеюсь, это взаимно.
- Не спрашивали, где он карьеру продолжит?
– Нет, мы не говорили. Просто обсудили праздник, его президент награждал. Не обсуждали его карьеру. Думаю, ему отдохнуть надо, перезарядить батарейки. Такой тренер, как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе.
Ранее стало известно, что Александр Петраков пригласил Олега Гусева в свой тренерский штаб в сборной Украины.