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Суркис: «Поверьте, Шевченко найдет себе место в хорошем клубе»

Сейчас карьера тренера находится на паузе
Футбол Украинская Премьер-лига
18:48
Суркис: «Поверьте, Шевченко найдет себе место в хорошем клубе»
Фото: zbirna.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Профутбол» высказался о карьере тренера Андрея Шевченко.

- На матче были Шевченко и Петраков.

– Поздоровался с Петраковым, давно его знаю. А с Андреем мы поговорили в перерыве. Он будет в Киеве дней 10, договорились встретиться и пообщаться. Мы с ним всегда оставались в хороших отношениях, вне зависимости от того, где он работал. Он мой друг. Вы же знаете, что я к нему очень тепло отношусь. Надеюсь, это взаимно.

- Не спрашивали, где он карьеру продолжит?

– Нет, мы не говорили. Просто обсудили праздник, его президент награждал. Не обсуждали его карьеру. Думаю, ему отдохнуть надо, перезарядить батарейки. Такой тренер, как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе.


Ранее стало известно, что Александр Петраков пригласил Олега Гусева в свой тренерский штаб в сборной Украины.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко Игорь Суркис

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