Палкин: «25 лет назад в чемпионство «Шахтера» не верил никто, кроме Ахметова»
Суркис: «Предложили Ахметову принять «Шахтер». Считали, что клубу нельзя уходить в небытие»
С тех пор президент «горняков» 25 лет остается на своем посту
Суркис и Ахметов / Фото - ТСН
Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире телеканала «Футбол» поделился воспоминаниями о том, как Ринат Ахметов стал президентом «Шахтера».
Я познакомился с Ринатом, когда ему было восемнадцать лет. Это было на чьем-то дне рождения в Киеве. Пути наши какое-то время не пересекались.
Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять «Шахтер». Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что «Шахтеру» нельзя уходить в небытие.
Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял «Шахтер». Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду.
Накануне Ахметов отметил 25-летие во главе донецкого клуба.
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