Суркис: «Предложили Ахметову принять «Шахтер». Считали, что клубу нельзя уходить в небытие»

Суркис и Ахметов / Фото - ТСН

Президент «Динамо» Игорь Суркис в эфире телеканала «Футбол» поделился воспоминаниями о том, как Ринат Ахметов стал президентом «Шахтера».

Когда мы уже потом с братом встретились с ним в Монако, то Григорий Михайлович убеждал его взять «Шахтер». Донецкий клуб был бойцовской командой с традициями. Мы с братом считали, что «Шахтеру» нельзя уходить в небытие.

Может и это послужило тому, чтобы Ринат Леонидович все же принял «Шахтер». Он, в отличие от многих других президентов клубов, которые постепенно входят в процесс, с первого дня серьезно взялся за команду.