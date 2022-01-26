Суркис: «Президент «Сампдории» лично говорил со мной по поводу Супряги»

Форвардом интересовались в Италии

Владислав Супряга / фото - ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о сорвавшихся переговорах о переходе Владислава Супряги в один из итальянских клубов:

«За Супрягу я заплатил пять миллионов. Сначала это был футболист в «Динамо», правами которого владели мы и «Днепр-1». В случае продажи я должен был уплатить «Днепру-1» 5 млн и прибыль поделить пополам. В какой-то определенный момент «Днепр-1» не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент «Сампдории» говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: «Я подумал, могу дать только половину». Это себя не уважать. Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в «Динамо». Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в «Динамо». Пускай проявляет себя».

Помимо «Сампдории» форвардом также интересовались «Торино», «Дженоа» и «Салернитана».

Почти все из этих клубов предлагали киевлянам взять нападающего в аренду с правом выкупа за 7,5 миллионов евро. Но в «Динамо» не приняли подобные предложения.

В текущем сезоне Супряга является игроком запаса и провел к середине кампании лишь 263 минуты на поле в шести матчах. За это время форвард не отметился голевыми действиями.

Напомним, Суркис заявил, что в сборной с Шевченко поступили по-скотски.