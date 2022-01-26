Суркис раскритиковал новые правила FIFA об арендованных футболистах

Игорь Суркис / Фото: Twitter

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Бомбардир» поделился мнением о новых правилах FIFA, которые предусматривают сокращение аренд.

Да, есть ребята с которыми мы попрощаемся. Мы видим, что они прошли путь в школе, но они не для высоких задач, – они идут и ищут себе путь сами. Есть даже родители футболистов, которые приходят перед подписания контракта и говорят: «Мы не хотим, чтобы наш сын уходил в аренду, а перспектив играть у вас нет».

Я не хочу сделать «Мариуполь». Я хочу, чтобы был турнир, который был раньше. Назовите его как хотите: U-21 или U-23, но чтобы могли играть игроки из первой команды. Сегодня на сборе 27 футболистов, а играет – лишь 11.