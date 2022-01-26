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Суркис раскритиковал новые правила FIFA об арендованных футболистах

Президент «Динамо» призвал вернуть молодежный чемпионат
Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
Суркис раскритиковал новые правила FIFA об арендованных футболистах
Игорь Суркис / Фото: Twitter

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Бомбардир» поделился мнением о новых правилах FIFA, которые предусматривают сокращение аренд.

Вчера прочитал новые правила FIFA об арендованных футболистах. А что тогда делать? Парень формируется, ему 18-19 лет. Я же не могу «раздать» этих футболистов... Даже если я «раздам» всех по арендам, даже если бы не было этого правила, мне скажут, что я «сделал» не одесский «Черноморец», а весь украинский футбол. Якобы весь наш чемпионат работает на «Динамо». Я этого не хочу.

Да, есть ребята с которыми мы попрощаемся. Мы видим, что они прошли путь в школе, но они не для высоких задач, – они идут и ищут себе путь сами. Есть даже родители футболистов, которые приходят перед подписания контракта и говорят: «Мы не хотим, чтобы наш сын уходил в аренду, а перспектив играть у вас нет».

Я не хочу сделать «Мариуполь». Я хочу, чтобы был турнир, который был раньше. Назовите его как хотите: U-21 или U-23, но чтобы могли играть игроки из первой команды. Сегодня на сборе 27 футболистов, а играет – лишь 11.


Ранее Суркис высказался о своих отношениях с Сергеем Ребровым.

Петр Приходько
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Игорь Суркис Динамо Киев

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