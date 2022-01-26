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Суркис раскрыл детали перехода Леднева в «Фехервар»

Функционер прислушался к Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
11:58
Суркис раскрыл детали перехода Леднева в «Фехервар»
Богдан Леднев / фото - ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как отпустил хавбека Богдана Леднева в аренду в венгерский «Фехервар»:

«Меня обвиняют, что я не хочу кого-то отпустить, что у меня Золотая клетка – это, я бы мягко сказал, неправильно. Я всех готов отпустить. И ребята это понимают. Я был на свадьбе у Попова. Говорил с Шапаренко, со многими ребятами, у которых есть перспективы.

Леднева я же отпустил. Пришло предложение. Я спросил у Мистера, он сказал: «Ему надо играть». Аренда, не смейтесь, 100 тысяч евро, право выкупа плюс остаются моих 25% 2 млн евро. Через год захочет клуб венгерский купить – пускай купит.

Попытался я прописать в контракте обратную формулу любви – выкупить уже за 3 млн – менеджеры торгуются. То есть, они выкупят, а потом через год он засверкает. Я хотел прописать, что могу выкупить его за 3 млн. Ну, может, будет чуть больше. Все-таки наш воспитанник.

Но я дал возможность. Луческу сказал, что ему надо играть. Вот он идет играть.

Почему я не отпускаю? 16 футболистов в Одессу отпустил. Пускай они проявят себя, может, позвонят из Манчестера, кого-то купят сразу без «Динамо». От них же все зависит».

Леднев перешел в венгерскую команду на правах годичной аренды. Там он будет играть бок-о-бок с другими украинцами – Петряком и Макаренко.

Ранее в «Фехерваре» поделились ожиданиями от подписания Леднева.

Павел Харченко
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Теги

Богдан Леднев Динамо Киев Игорь Суркис

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