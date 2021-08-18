Суркис рассказал, за кого болел в матче «Шахтер» – «Монако»

Президент «Динамо» был на матче

Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис посетил квалификационный матч ЛЧ «Шахтер» – «Монако» и рассказал, за кого болел в этом противостоянии:

«А за кого я могу быть? Конечно, за «Шахтер». В международных играх невозможно болеть против своей команды».

Ранее сообщалось, что князь Монако приглашал братьев Суркисов посмотреть игру в VIP-ложе, но они отказались, так как не хотели выказывать неуважение к «Шахтеру».

Единственный гол в том матче забил бразильский вингер «горняков» Педриньо. Это уже пятый матч и семи стартовых, в котором забивает один из летних новичков команды.

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока встречи.