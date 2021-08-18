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Суркис рассказал, за кого болел в матче «Шахтер» – «Монако»

Президент «Динамо» был на матче
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:06
Суркис рассказал, за кого болел в матче «Шахтер» – «Монако»
Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис посетил квалификационный матч ЛЧ «Шахтер» – «Монако» и рассказал, за кого болел в этом противостоянии:

«А за кого я могу быть? Конечно, за «Шахтер».

В международных играх невозможно болеть против своей команды».

Ранее сообщалось, что князь Монако приглашал братьев Суркисов посмотреть игру в VIP-ложе, но они отказались, так как не хотели выказывать неуважение к «Шахтеру».

Единственный гол в том матче забил бразильский вингер «горняков» Педриньо. Это уже пятый матч и семи стартовых, в котором забивает один из летних новичков команды.

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока встречи.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Игорь Суркис Монако

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