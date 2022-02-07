Суркис рассказал, кому из игроков, от которых отказался «Черноморец», не нашли клуб

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал в интервью ТаТоТаке ситуацию с арендой 16 игроков «Черноморцу» в первой части сезона.

Из 16 игроков зимой осталось трое? Ситуация не критичная. Нужно помнить, что пребывание этой группы игроков в «Черноморце» влетало мне в копеечку – «Динамо» выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немаленькие.

Теперь же мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же «Черноморец», в «Ворсклу», в «Зарю»… Совсем недавно решилась судьба Исаенко. Он возвращается в «Колос», где проведет год – также на правах аренды.

Практически все 16 футболистов трудоустроены. На данный момент [беседа состоялась на прошлой неделе. – прим.] не устроены только Кучерук и Кадири.