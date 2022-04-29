Суркис рассказал, кто остановит путина

Президент «Динамо» верит в украинскую армию

Игорь Суркис / Фото: Футбол 24

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, кто остановит диктатора рф владимира путина.

– Кто остановит сумасшедшего путина?

– Это паранойя – то, что он творит. Это не война, а просто геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против мужчин пожилого возраста. Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия.

Ранее Суркис вместе со своим братом в Германии призвал остановить путина.