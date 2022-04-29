Урош Велепец: «Могли показать хороший результат на Кубке мира, но идиот путин превратил жизнь украинцев в сплошной ужас»
Суркис рассказал, кто остановит путина
Президент «Динамо» верит в украинскую армию
Игорь Суркис / Фото: Футбол 24
Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, кто остановит диктатора рф владимира путина.
– Кто остановит сумасшедшего путина?
– Это паранойя – то, что он творит. Это не война, а просто геноцид против мирного населения, против наших детей, против женщин, против мужчин пожилого возраста. Я думаю, что кто-то его остановит. Скорее всего, остановят наши бойцы, наша армия.
Ранее Суркис вместе со своим братом в Германии призвал остановить путина.
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