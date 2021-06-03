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Суркис рассказал о судьбе игроков ликвидированной команды U-21

Президент «Динамо» поделился своим отношением к упразднению молодежного чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
15:21
Суркис рассказал о судьбе игроков ликвидированной команды U-21
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своим отношением к ликвидации молодежного чемпионата Украины. Также владелец столичного клуба рассказал о судьбе игроков команды U-21.

Считаю, что это было ошибочное решение, хотя другие клубы меня в этом и не поддержали. Команда U-21 важна для сбалансированного развития игроков, их постепенного перехода во взрослый футбол. Не все футболисты после Академии и уровня U-19 могут сходу заиграть за первую команду, поэтому наличие дубля это большой плюс.

Возьмите историю с Шапаренко, который у одного тренера начал играть, потом оказалось, что он не соответствует требованиям другого, но в дубле у него была возможность играть и поддерживать тонус, а затем новый тренер сделал из него игрока национальной сборной. И чтобы заполучить футболиста такого уровня, сейчас нам бы пришлось заплатить крупную сумму.

Кроме того, обратите внимание, что турниры дублеров есть во многих европейских чемпионатах, это нормальная практика, у тех же англичан в АПЛ есть турнир U-23, в матчах которого могут поддержать форму не проходящие в состав игроки или те, кто вернулся после травм, но еще не в оптимальных физических кондициях.

Что мы будем делать дальше? Мирча Луческу сейчас просмотрит всех игроков из команды U-21 и дальше будем решать. Клуб займется их трудоустройством, кого-то будем продавать, кого-то будем отдавать в аренду. Мы могли заявиться в первую лигу, но в этом не смысла, мы уже проходили эту историю, когда команда играла без турнирных задач.

Суркис также сообщил, что «Динамо» и «Шахтер» разделили оплату за новый газон на НСК «Олимпийский».

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Игорь Суркис Динамо Киев Мирча Луческу

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