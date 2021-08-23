Суркис рассказал о том, как общался с Андреем Шевченко на матче «Динамо»

Экс-тренер сборной посетил матч киевлян

Игорь Суркис / фото - football24

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о встрече с бывшим игроком киевского клуба и экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко во время матча с «Десной» (4:0).

На матче с «Десной» были бывший и нынешний тренер сборной Украины. Вы с ними немного поговорили?

«Я поздоровался с Петраковым, которого давно знаю. А с Андреем мы в перерыве пообщались. Он в Киеве будет дней десять, так что мы договорились встретиться и поговорить. Мы всегда с ним оставались в хороших отношениях, причем, независимо от того, где он работал. Он мой друг. Вы знаете, что я к нему очень тепло отношусь, и надеюсь, что это взаимно».

Не спрашивали о его будущем?

«Нет, не говорили. Пообщались о праздниках, о награждении, которое президент Украины провел. Карьеру Андрея мы не обсуждали. Думаю, ему нужно отдохнуть и подзарядить батарейки. И такой тренер как он, поверьте мне, найдет себе место в хорошем клубе».

Шевченко играл в «Динамо» в периоды с 1993 по 1999 и с 2009 по 2012 года. Нападающий провел в футболке киевлян 114 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 20 результативных передач.

В качестве тренера сборной Украины специалист впервые в истории вывел сборную Украины в 1/4 чемпионата Европы.

Напомним, Шевченко посетит матч сборной Украины против Франции.