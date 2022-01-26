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Суркис: «Реброва хотели пригласить в сборную, но он ведь не пожарник»

Президент «Динамо» высказался об отношениях с украинским тренером
Футбол Украинская Премьер-лига
16:33
Суркис: «Реброва хотели пригласить в сборную, но он ведь не пожарник»
Игорь Суркис / Фото: Twitter

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Бомбардир» рассказал об отношениях с Сергеем Ребровым.

«С Сергеем Станиславовичем, я его уже так называю, у меня очень теплые и хорошие отношения. Я был в ОАЭ. Не должен этого скрывать, имею право. Хотел поехать на футбол, пригласил Ребров. Слава богу, не поехал, потому что его клуб проиграл впервые за 11 матчей. Мы встретились на следующий день вместе с моим братом. Мы обсудили многие вопросы, касающиеся его бывшего пребывания в «Динамо», и прочее. Мы всегда поздравляем друг друга с днем рождения, но такая теплая встреча была впервые после его ухода из «Динамо». Никаких обид у него нет на меня, как и у меня. Были какие-то тонкости, которые мы убрали в нашем разговоре.

Считаю, он не просто прогрессирует. Для меня он был великим футболистом. В 17 лет забить «Спартаку» решающий мяч — это для меня вообще все. Помню эти эмоции, наверное, у меня никогда больше таких не было. Если по Луческу это было мое решение, то доверить Реброву меня убедил мой брат. Я считал, что он молодой, не справится с футболистами, которые у него есть. У него были Бельханда, Ленс, Драгович, Вида, Тремулинас — футболисты, каждый со своим характером, это не эти молодые сегодня. И он справился, выиграл два чемпионства. И у кого выиграл — у Луческу.

Произошло недопонимание. Может, он бы и продолжал работать дальше. Или он сам хотел прогрессировать. Он же был в страшном напряжении все три года, потому что понимал, в какой команде работает и что от нее ждут. Он ушел. И мы сейчас вместе поняли, что это был правильный шаг. Он выиграл с «Ференцварошем» два чемпионства — и тоже ушел. Прав президент венгерского клуба или нет — их проблемы. Сейчас Ребров год работает в ОАЭ.

Его хотели пригласить в сборную. Заслуженно, однозначно заслуженно. Но он не пожарник. Он хочет работать на перспективу, на полном доверии. А не так, что сегодня я, а завтра — другой. Он не пошел, был действующий контракт, с которого не отпустили арабы. Это нормально. Сейчас взяли другого тренера, который доказал свою профпригодность — сборная находится в двух шагах от ЧМ. Абсолютно нормально, это тренерская судьба.

Но Ребров прибавил очень сильно. Даже по его высказываниям, философии, пониманию футбола. Но он работает, наверное, 20 часов в сутки. Сам над собой работает, заставляет себя прогрессировать».


Ранее Суркис рассказал, общался ли он с Андреем Шевченко по поводу работы в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Игорь Суркис Динамо Киев Сергей Ребров

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