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Суркис: «Родригеш – очень сильный футболист, но стучать по скамейке мне не надо»

Президент «Динамо» рассказал о проблемном люксембуржце и других игроках команды
Футбол Украинская Премьер-лига
22:21
Суркис: «Родригеш – очень сильный футболист, но стучать по скамейке мне не надо»
Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался в эфире программы «Бомбардир» по поводу кадрового наполнения команды.

Шапаренко в первое время сверкал у Хацкевича. Потом он попал в дубль. Но мы же говорим не об отдельных футболистах, а о концепции игры команды в целом. В целом мы не можем сегодня сравнить, что было при Хацкевиче по результатам и по тем результатам, которые есть у Мистера.

Но к Хацкевичу не имею никаких вопросов. Он делал свою работу. Хацкевич хотел купить Кендзеру – мы купили. Он хотел купить Вербича – купили. Очень хотел Соля.

Хотел Жерсона. Родригеш – очень сильный футболист. Не находил общий язык с тренерами. Каждый раз у него происходили какие-то срывы. Даже сейчас в «Труа», я слышал. У них есть право его выкупить. Если нет – он вернется. Если он что-то осознал. Он должен приносить пользу команде, а не мутить в ней. Голы забивать. Стучать по скамейке мне не надо. Голы – потом стучи где хочешь, головой, ногами.

Был в тот момент Михайличенко, абсолютно правильным было его решение отправить Жерсона в Турцию. Но его вернул Мистер, привел его в порядок. В первых матчах он показал, в прошлом году здорово играл. Но он парень, который говорит: «Я должен играть все время». Ну это не ко мне вопрос, а к Мистеру.

У нас эти легионеры должны быть качественными. Вербич несчастен. Считайте, он год не играл в футбол, у него была травма за травмой. Сейчас пройдут сборы, я в нем уверен. Де Пена – все ругались, кричали: «Где вы его взяли? Зачем его взяли?» Прошло время – мы его еле уговорили продлить контракт еще на год, потому что он нужен команде.

Ранее Суркис опроверг миф о своем состоянии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Жерсон Родригеш Игорь Суркис

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