Суркис: «С предложениями о покупке «Динамо» на меня никто не выходил»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил вероятность смены владельцев столичного клуба. Также руководитель киевлян прокомментировал требование фанатов о продаже одного из своих самых крупных активов.

У вас были предложения о продаже «Динамо»?

Хотелось бы видеть, чтобы спонсоры приходили, как говорится, из-за любви к искусству и давали свои деньги. У нас достаточно примеров – «Днепр», «Карпаты», «Металлист», «Кривбасс», «Арсенал», «Черноморец», «Металлург» Донецк. Где эти клубы? Они все продавались или отдавались в другие руки. Их не существует.

Лучшая цитата сезона по мнению многих болельщиков – ваше резкое высказывание о том, что вы вложили в «Динамо» полтора миллиарда.

Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным и таким остается. Мы пытаемся его сделать прибыльным, UEFA дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость.

Помимо всего прочего, присутствует правило fair play – ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов, как «Манчестер Сити», ПСЖ. Поэтому я не о деньгах.

Помимо озвученной вами фразы, была и другая. На то, что мною хотят командовать и диктовать, кто будет главным тренером, я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте «Динамо». Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже «Динамо», как вы думаете, выстроится большая очередь?