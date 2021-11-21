Суркис: «Шевченко поднимет «Дженоа» и станет выдающимся тренером»

Суркис и Шевченко / Фото: FootBoom

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался об Андрее Шевченко и начале его работы в «Дженоа».

– Очень многое. Он очень опытный футболист и тренер, такой путь прошел со сборной, попал в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы. Поэтому, я думаю, что он подымет «Дженоа». Главное, чтобы не было волнений, что команда может вылететь. Я уверен, что он станет выдающимся тренером.

– Поздравили его с назначением?

– Конечно, я очень ценю то, что он сделал для украинского футбола и для «Динамо»