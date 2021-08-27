Суркис: «Такие группы принято называть «группами смерти»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу тяжелого жребия для его клуба в групповом этапе Лиги чемпионов:
«Такие группы принято называть «группами смерти», но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское «Динамо» имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.
Если вкратце, то «Бавария» это одна из сильнейших команд Европы, «Барселона» это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любых раскладах каталонцы входят в число лучших команд континента. «Бенфика» это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.
В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ждем тяжелейшие поединки в каждом туре, «Динамо» будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира.
Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку «Динамо».
Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов.
Роман Яремчук против «Динамо»? Тут не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. «Динамо» дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем является сейчас.
Желаю Роману как можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче «Бенфики», кроме поединка против «Динамо».
Защитник киевлян Илья Забарный обрадовался такому жребию заявив, что он так и хотел – сыграть с топ-клубами в сложной группе.
Напомним, донецкий «Шахтер» также узнал своих соперников по группе.
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