Суркис: «У «Динамо» еще присутствует боязнь в Лиге чемпионов»

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Прездиент «Динамо» Игорь Суркис дал в эфире программы «Великий футбол» свою оценку выступлениям команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:0). Также глава клуба поделился ожиданиями от противостояния с «Баварией».

Впереди выезд на матч с «Баварией», нас ждет тяжелейшая игра, все всё понимают. Может, ребята вместе с тренерским штабом так построят игру, что мы получим и положительный результат. Я бы хотел, чтобы повторились славные традиции «Динамо» 1999 года, когда мы на равных играли с той же «Баварией».

Сегодня мы можем об этом только мечтать, но, если мечтать, это может и свершиться. Сегодня я удовлетворен работой нашей команды, снимаю шляпу перед Луческу, в его годы так работать – дай Бог каждому молодому.