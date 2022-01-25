Суркис: «У «Шахтера» – одни возможности, у «Динамо» – другие»
Президент «Динамо» Игорь Суркис сравнил в эфире программы «Бомбардир» философию своего клуба и донецкого «Шахтера».
У «Шахтера» – одна философия, у нас – другая, у «Шахтера» – одни возможности, у «Динамо» – другие возможности. Миколенко, наш воспитанник, в которого были вложены небольшие деньги, но он был продан за 20 миллионов евро в топовый чемпионат.Ранее сообщалось, что «Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера».
Болельщики могут писать все что угодно и говорить все что угодно. У меня есть главный тренер на сегодняшний день, который работает с футболистами, которые у него есть. Он удовлетворен уровнем и футболистами, которые у него есть.
Я не хочу сравнивать нас с «Шахтером» по количеству денег, потраченных на тот или другой трансфер. Я хочу видеть результат в конце турнира. Мы в прошлом году выиграли все, что можно было выиграть, пригласив Луческу, которого все списали.
Я взял на себя огромную ответственность, получил множество критики, выдержал это. Вроде даже не постарел, а помолодел, потому что моя команда выиграла три кубка и два раза играла в Лиге чемпионов.
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