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Суркис: «У «Шахтера» – одни возможности, у «Динамо» – другие»

Президент столичного клуба сравнил философии флагманов украинского футбола
Футбол
17:45
Суркис: «У «Шахтера» – одни возможности, у «Динамо» – другие»
Игорь Суркис / Фото - Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис сравнил в эфире программы «Бомбардир» философию своего клуба и донецкого «Шахтера».

У «Шахтера» – одна философия, у нас – другая, у «Шахтера» – одни возможности, у «Динамо» – другие возможности. Миколенко, наш воспитанник, в которого были вложены небольшие деньги, но он был продан за 20 миллионов евро в топовый чемпионат.

Болельщики могут писать все что угодно и говорить все что угодно. У меня есть главный тренер на сегодняшний день, который работает с футболистами, которые у него есть. Он удовлетворен уровнем и футболистами, которые у него есть.

Я не хочу сравнивать нас с «Шахтером» по количеству денег, потраченных на тот или другой трансфер. Я хочу видеть результат в конце турнира. Мы в прошлом году выиграли все, что можно было выиграть, пригласив Луческу, которого все списали.

Я взял на себя огромную ответственность, получил множество критики, выдержал это. Вроде даже не постарел, а помолодел, потому что моя команда выиграла три кубка и два раза играла в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера».
Сергей Стаднюк
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