Суркис: «В моем сейфе сейчас не миллионы евро, а только мыши»

Игорь Суркис / Фото: Чемпион

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Бомбардир» высказался о своем состоянии, а также прокомментировал информацию одного из ресурсов, что у него есть 275 миллионов евро активов.

Может, там меньше, может, больше. Не знаю, как они оценивают. Я не хочу этого делать. Я достаточно самодостаточный человек. У меня есть что позавтракать, пообедать и поужинать. Езжу на хорошей машине.

Вы прекрасно знаете, что произошло в 2016-м, не хочу к этому возвращаться. Как мы прожили эти 5 лет – сложно было. Любой другой на моем месте это занятие бросил бы, если бы любил деньги больше, чем футбол. Но мы выдержали, идем дальше, боремся. Надеемся, что справедливость восторжествует».