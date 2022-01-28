Суркис: «В моем сейфе сейчас не миллионы евро, а только мыши»
Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Бомбардир» высказался о своем состоянии, а также прокомментировал информацию одного из ресурсов, что у него есть 275 миллионов евро активов.
«Это неправда. Может, они активами считают. Не знаю, как они оценивают. В тумбочке у меня не лежит 275 млн. Уверяю вас, у меня есть сейф, можете проверить. Там только мыши сейчас.
Может, там меньше, может, больше. Не знаю, как они оценивают. Я не хочу этого делать. Я достаточно самодостаточный человек. У меня есть что позавтракать, пообедать и поужинать. Езжу на хорошей машине.
Вы прекрасно знаете, что произошло в 2016-м, не хочу к этому возвращаться. Как мы прожили эти 5 лет – сложно было. Любой другой на моем месте это занятие бросил бы, если бы любил деньги больше, чем футбол. Но мы выдержали, идем дальше, боремся. Надеемся, что справедливость восторжествует».
Ранее Суркис раскритиковал новые правила FIFA касательно аренд.