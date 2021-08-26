Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник

Беньямин Вербич / Фото: Динамомания

Украинский журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке» высказался о потенциальных трансферах из «Динамо».

Насколько я знаю, Вербич, мягко говоря, не впечатляет сейчас в тренировочном процессе. Я знаю, что президент верит в футболиста больше, чем сам главный тренер. И парадокс в том, что 28-летний Вербич не показывает должного уровня игры, чтобы играть в основе. И его уровень игры уже не соответствует его бирке с ценой. Потому что такого игрока стыдно продавать за 0.5 млн евро. Хочется хотя бы 3-4 млн получить».