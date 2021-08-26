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Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник

Де Пена и Родригеш хотят покинуть «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:34
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Беньямин Вербич / Фото: Динамомания

Украинский журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке» высказался о потенциальных трансферах из «Динамо».

«Насколько я понимаю, что Луческу хочет максимально разгрузиться, избавиться от балласта. И первыми на выход стоят уверенно де Пена и Родригес. Карлос не продлил контракт, и его отношение сейчас очень прохладное. Родригес, мне кажется, вообще хочет уйти любой ценой на чуть лучшие условия. Еще и уйти бесплатно. Но «Салернитана» или «Фенербахче» не потянут, и Родригес, думаю, будет полировать баночку.

Насколько я знаю, Вербич, мягко говоря, не впечатляет сейчас в тренировочном процессе. Я знаю, что президент верит в футболиста больше, чем сам главный тренер. И парадокс в том, что 28-летний Вербич не показывает должного уровня игры, чтобы играть в основе. И его уровень игры уже не соответствует его бирке с ценой. Потому что такого игрока стыдно продавать за 0.5 млн евро. Хочется хотя бы 3-4 млн получить».


Ранее сообщалось, что Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш отсутствовали на командном фото «Динамо» для UEFA.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Беньямин Вербич

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