Вербич остался в запасе «Динамо» на матч против «Ингульца»
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Де Пена и Родригеш хотят покинуть «Динамо»
Беньямин Вербич / Фото: Динамомания
Украинский журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке» высказался о потенциальных трансферах из «Динамо».
«Насколько я понимаю, что Луческу хочет максимально разгрузиться, избавиться от балласта. И первыми на выход стоят уверенно де Пена и Родригес. Карлос не продлил контракт, и его отношение сейчас очень прохладное. Родригес, мне кажется, вообще хочет уйти любой ценой на чуть лучшие условия. Еще и уйти бесплатно. Но «Салернитана» или «Фенербахче» не потянут, и Родригес, думаю, будет полировать баночку.
Насколько я знаю, Вербич, мягко говоря, не впечатляет сейчас в тренировочном процессе. Я знаю, что президент верит в футболиста больше, чем сам главный тренер. И парадокс в том, что 28-летний Вербич не показывает должного уровня игры, чтобы играть в основе. И его уровень игры уже не соответствует его бирке с ценой. Потому что такого игрока стыдно продавать за 0.5 млн евро. Хочется хотя бы 3-4 млн получить».
Ранее сообщалось, что Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш отсутствовали на командном фото «Динамо» для UEFA.