«Первый пошел». Ультрас «Динамо» поставили в один ряд задержанного Медведчука, путина и Суркиса
Суркис вернулся в Киев, известна его цель
Пока неизвестно, с ним ли президент «Динамо»
Григорий Суркис / Фото: УПЛ
Григорий Суркис, брат владельца «Динамо» Игоря Суркиса, вернулся в Киев, как сообщает Ультрас киевлян в своем Телеграмм-канале.
«По нашей информации, Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту – чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны».
Ранее стало известно, что «Динамо» не планирует отпускать своих игроков в сборную Украины для подготовки к матчу с Шотландией.