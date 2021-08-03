Суркис: «Возможно, трансферы «Динамо» еще не закончились»

Игорь Суркис / Фото: Чемпионат

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Профутбол» высказался о возможных трансферах киевского клуба.

– Мы сделали этот газон вместе с «Шахтером». Точно такой же газон мы сделали на стадионе Лобановского. Команда приехала на матч с «Вересом» на новом автобусе суперсовременном. Таких же два поля сделано на базе. Сейчас делаются поля в детской школе.

Как показывает практика, инфраструктура нужна всегда, потому что дети должны тренироваться на хороших полях.

- В сети есть фото нового африканского футболиста в «Динамо». Может, еще кого-то подпишете?

– Зачем раскрывать? Может, и приедут. У нас есть время, мы смотрим. Вполне возможно, что на этом трансферы у нас не закончатся.