Суркис: «Я готов помогать Ярославскому вернуть «Металлист»

Игорь Суркис / Фото: Sport.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис в шоу «Цыганык лайв» рассказал о своих отношениях с экс-владельцем «Металлиста» Александром Ярославским.

Вы вспомните, какие матчи были. Когда что не тур, то суперматч «Металлист» – «Днепр», «Шахтер» – «Динамо», «Металлист» – «Шахтер», «Днепр» – «Динамо», «Карпаты». Это был чемпионат европейского уровня со значимыми командами. Конечно, многие клубы ушли в небытие, кто не смог тянуть свою команду.

Ярославский объяснил, почему он ушел из футбола, его не в чем упрекнуть. Теперь он хочет вернуть «Металлист», и харьковская власть должна ему помогать. Я тоже готов помогать на первых этапах, если это необходимо. У нас есть много футболистов, у нас прекрасно работает академия. Если эта команда будет в УПЛ, то пройдет какое-то время и она будет на достаточно высоком уровне. Знаю амбиции Александра Ярославского и всячески ему за это аплодирую.

Никогда не боялся конкуренции. Если Ярославский говорит: «Берегитесь», так я могу сказать: «Заходи, «Металлист», в УПЛ и берегись».

Единственное, с чем я могу не согласиться, это ультиматум болельщикам, который он ставит, что нужно приходить по 30 тысяч на стадион. Он привык к этому, но если будет качественный футбол, то их не нужно будет загонять на стадион. Они сами будут приходить».