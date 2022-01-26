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Суркис: «Я не очень хочу видеть Павелко, но нужно обсудить развитие украинского футбола»

Функционер не доволен действиями президента УАФ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:03
Суркис: «Я не очень хочу видеть Павелко, но нужно обсудить развитие украинского футбола»
Игорь Суркис / фото - ФК Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о работе главы УАФ Андрея Павелко:

«Нас вообще никто не спросил о турнире U-21. За время их президентства со мной лично никто ни разу не говорил о футболе. Кроме скандала, который был у нас в Мариуполе — больше мы ни о чем не говорили.

Со мной не надо отдельно говорить. Президент федерации со своими звездными помощниками должен собрать федерацию футбола, пригласить президентов клубов и поговорить, как должен развиваться украинский футбол.

Я его не очень хочу видеть, может, он меня не очень хочет видеть. Если он не хочет присутствовать на этом совещании, пускай поручит Михайличенко, Блохину — я с удовольствием встречусь, мы обговорим, как развивать дальше украинский футбол. Я же не говорю о полях, о всем остальном. Это сами мы все построим, нам не надо.

В этом году закончится период 19-летних игроков. 17-летние будут играть в команде U-19. Куда мне девать этих игроков? А бесплатно отдавать их куда-то — не хочу, я их воспитывал. Я в них вложил определенные средства. Мне надо оценить работу тренеров. Говорил с Красниковым, он меня полностью поддерживает.

Президент же находит время анонсировать этот турнир в Турции. Это смешно. Надо нас собрать и решить, как быть. Мы же сегодня основные поставщики в национальную и все другие сборные. Мы готовим этих футболистов, а они себе медальки вешают. Вот такой месседж. Мягкий пока».

Ранее Суркис уже отправил болезненный укол в сторону УАФ заявив, что с Шевченко в сборной Украины повели себя по-скотски.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Игорь Суркис Андрей Павелко УАФ

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