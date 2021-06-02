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Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»

Прогресс команды был высоко оценен
Футбол Украинская Премьер-лига
13:29
Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»
Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev

Президент «Динамо Киев» Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с наставником киевлян Мирчей Луческу, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года — это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.

За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперёд, и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдёт на пользу «Динамо».

В минувшем сезоне киевляне одержали победу в национальном чемпионате и стали обладателями Суперкубка Украины.

Напомним, Буяльский продлил контракт с «Динамо».

Павел Харченко
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Теги

Игорь Суркис Мирча Луческу Динамо Киев

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