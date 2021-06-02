Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»

Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev

Президент «Динамо Киев» Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с наставником киевлян Мирчей Луческу, сообщает пресс-служба клуба.

За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперёд, и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдёт на пользу «Динамо».