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Суркис: «За Цитаишвили предлагали до 3 млн долларов, но я убедил его остаться»
Владелец киевского клуба об интересе других клубов
Игорь Суркис / Фото: dynamo.kiev.ua
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о предложении от клуба из МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили.
– Кто-то из серьезных клубов на вашу молодежь претендовал?
– Да. У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться.
– Чтобы что?– Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров «Динамо».
Ранее Алиев ответил, как общается с президентом «Динамо» Киев.
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