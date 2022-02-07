Суркис: «За Цитаишвили предлагали до 3 млн долларов, но я убедил его остаться»

Игорь Суркис / Фото: dynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о предложении от клуба из МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили.





– Да. У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться.

– Чтобы что?