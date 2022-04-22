Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Суркис задержан на украинско-польской границе
Бывший вице-президент UEFA пытался вывезти в Польшу 13 дорогих часов
Григорий Суркис / Фото: УП
Бывший вице-президент UEFA Григорий Суркис задержан на границе Украины и Польши, сообщает «Украинская правда».
По информации источника, Суркис пытался вывезти из Украину 13 дорогостоящих часов. Депутат получил отказ от пограничников. Суркиса не впускают в Польшу, но и не выпускают обратно в Украину.
Сейчас член ОПЗЖ пребывает на границе, задержан и ждет дальнейшего вердикта правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Суркис вернулся в Киев для личных целей.