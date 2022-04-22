Суркис задержан на украинско-польской границе

Бывший вице-президент UEFA пытался вывезти в Польшу 13 дорогих часов

Григорий Суркис / Фото: УП

Бывший вице-президент UEFA Григорий Суркис задержан на границе Украины и Польши, сообщает «Украинская правда».

По информации источника, Суркис пытался вывезти из Украину 13 дорогостоящих часов. Депутат получил отказ от пограничников. Суркиса не впускают в Польшу, но и не выпускают обратно в Украину.

Сейчас член ОПЗЖ пребывает на границе, задержан и ждет дальнейшего вердикта правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Суркис вернулся в Киев для личных целей.