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Суркис: «Ждите новостей, усиление будет»

Киевляне планируют укрепить состав
Футбол Украинская Премьер-лига
15:35
Суркис: «Ждите новостей, усиление будет»
Игорь Суркис / фото - Obozrevatel

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возможные покупки под конец летнего трансферного окна:

«Как сказал Луческу, мы сделали то, что готовили целую неделю. Серьезно отнеслись к матчу. После игры с «Ингульцом» была взбучка. Потом мы очень хорошо сыграли с «Десной», а сегодня сделали в первом тайме все, что надо было. Во втором, конечно, уже начали баловаться. Ни одна команда европейского уровня не простит такие разрывы. Были контратаки. На это указал Луческу. Никакой эйфории нет, готовимся к Лиге чемпионов. Пожелали игрокам сборной удачи, чтобы с Казахстаном и Финляндией они сыграли хорошо. И как можно лучше с Францией. Желательно зацепиться за очки. Тогда у нас будет прямая дорога на чемпионат мира. Ребята вернуться, сыграв в Харькове, а потом будем готовиться к Лиге чемпионов.

Без Луческу мы ровно год назад проигрывали «Колосу» 0:2. И радовались тому, что заняли второе место, когда «Заря» и «Десна» сыграли 1:1. Разница огромная. Это видят и болельщики, и специалисты. Абсолютно другая команда. Возмужавшая, которая знает, чего она хочет на поле. Не все получается, но ребята стремятся расти. Это самое важное. Шапаренко получил карточку. Вроде ее не надо было получать при таком счете, но это эмоции. Человек в борьбе. Хотя в другом матче с более скользким счетом такие карточки получать непозволительно. Потому что еще играть 15 минут и можно получить вторую. Слава Богу, что Луческу вернулся после длительной болезни. Он 24 дня пролежал в больнице. Сейчас он в порядке. Полетит на 3-4 дня домой, вернется и будет готовить команду.

Жеребьевка Лиги чемпионов? Мы попали в тяжелейшую группу. В каждой игре должны полностью отдаваться, чтобы ни у одного болельщика, который купит билет на стадион, не было вопросов. Выиграем мы или проиграем, но самоотдача и борьба должны быть. Если мы будем отдаваться, то у нас есть шансы зацепиться за очки, которые мы будем считать в конце группового этапа. Это неоценимый опыт. Мы находимся в когорте сильнейших команд. Кто мог подумать, что тот же Забарный играл, когда мы выиграли у Испании. Если есть самоотдача, то в футболе можно обыграть любого противника. Будет ли усиление? Ждите новостей, усиление будет».

В минувшем матче «Динамо» деклассировало «Колос» на своем поле, забив в ворота клуба из Ковалевки целых 7 мячей.

Напомним, тренер киевлян Мирча Луческу рассказал, какой игрок «Динамо» хочет покинуть клуб.

Источник: FootballHub Павел Харченко
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Динамо Киев Игорь Суркис

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