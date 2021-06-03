Суркис: «Желаю нашей сборной как можно лучше выступить на чемпионате Европы»

Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал для официального сайта клуба наличие 10 игроков киевлян в национальной сборной:

Выступая за национальные сборные команды, футболисты выходят на другой уровень. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания. Мог бы я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно - вряд ли. Подчеркну, что динамовцев в сборной не 10, а 15 игроков, трое выбыли из-за травм (Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Виталий Буяльский), а еще двое не попали в итоговую заявку (Богдан Леднев и Александр Сирота), но они получили бесценный опыт и понимают, на какой уровень им надо выйти.

От всего сердца желаю нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Это честь нашей страны, нашего футбола и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинском и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой».