Суркис: «Желаю нашей сборной как можно лучше выступить на чемпионате Европы»
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал для официального сайта клуба наличие 10 игроков киевлян в национальной сборной:
«Для нашего клуба большая честь, когда игроки "Динамо" представляют Украину на международной арене. Могу лично от себя сказать, что всегда рад присутствию наших игроков в сборных страны всех возрастов. Футболисты "Динамо" растут как личности, и как профессионалы, работая на таком уровне.
Выступая за национальные сборные команды, футболисты выходят на другой уровень. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания. Мог бы я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно - вряд ли. Подчеркну, что динамовцев в сборной не 10, а 15 игроков, трое выбыли из-за травм (Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Виталий Буяльский), а еще двое не попали в итоговую заявку (Богдан Леднев и Александр Сирота), но они получили бесценный опыт и понимают, на какой уровень им надо выйти.
От всего сердца желаю нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Это честь нашей страны, нашего футбола и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинском и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой».
Минувший сезон «Динамо» завершило в качестве чемпионов Украины и обладателей Суперкубка Украины.
Напомним, уже сегодня национальная сборная сыграет товарищеский матч с Северной Ирландией. Посмотреть прямую трансляцию вы можете на нашем сайте.
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