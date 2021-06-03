Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Суркис: «Желаю нашей сборной как можно лучше выступить на чемпионате Европы»

Глава «Динамо» поддержал национальную команду
Евро Сборные
13:28
Суркис: «Желаю нашей сборной как можно лучше выступить на чемпионате Европы»
Игорь Суркис / фото - dynamo.kiev

Президент «Динамо» Игорь Суркис  прокомментировал для официального сайта клуба наличие 10 игроков киевлян в национальной сборной:

«Для нашего клуба большая честь, когда игроки "Динамо" представляют Украину на международной арене. Могу лично от себя сказать, что всегда рад присутствию наших игроков в сборных страны всех возрастов. Футболисты "Динамо" растут как личности, и как профессионалы, работая на таком уровне.

Выступая за национальные сборные команды, футболисты выходят на другой уровень. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания. Мог бы я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно - вряд ли. Подчеркну, что динамовцев в сборной не 10, а 15 игроков, трое выбыли из-за травм (Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Виталий Буяльский), а еще двое не попали в итоговую заявку (Богдан Леднев и Александр Сирота), но они получили бесценный опыт и понимают, на какой уровень им надо выйти.

От всего сердца желаю нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Это честь нашей страны, нашего футбола и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинском и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой».

Минувший сезон «Динамо» завершило в качестве чемпионов Украины и обладателей Суперкубка Украины.

Напомним, уже сегодня национальная сборная сыграет товарищеский матч с Северной Ирландией. Посмотреть прямую трансляцию вы можете на нашем сайте.

Источник: Динамо Киев Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игорь Суркис Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:50
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:20
Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»
Суркис: «За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 июня 13:29
Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Футбол Украинская Премьер-лига
31 мая 14:22
Суркис: «Луческу сделал то, что удавалось только великому Лобановскому»
Суркис: «Луческу сделал то, что удавалось только великому Лобановскому»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 мая 12:43
Суркис: «С предложениями о покупке «Динамо» на меня никто не выходил»
Суркис: «С предложениями о покупке «Динамо» на меня никто не выходил»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 мая 16:03

Новости: Футбол

Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Суркис: «Мы с «Шахтером» пополам оплачиваем новый газон на «Олимпийском»
Украинская Премьер-лига
14:50
Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»
Рыбка: «В Азербайджане футболисты за завтраком съедали 8 лавашей с маслом»
Украинская Премьер-лига
14:43
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Сборная Украины
14:41
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Примерa (Испания)
14:40
Флик: «Я лично написал Нагельсману»
Флик: «Я лично написал Нагельсману»
Бундеслига (Германия)
14:25
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
14:23
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Суркис: «Буяльский – наш ключевой футболист»
Украинская Премьер-лига
14:20
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Лига 1 (Франция)
14:09
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Украинская Премьер-лига
14:05
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости