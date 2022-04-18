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«Суркисы прикрываются мнением наемника Луческу». Ультрас «Динамо» выступили с жестким заявлением

Обвинили президента «Динамо» и его брата
Футбол Украинская Премьер-лига
17:40
«Суркисы прикрываются мнением наемника Луческу». Ультрас «Динамо» выступили с жестким заявлением
Фото: Динамомания

Ультрас «Динамо» в своем Телеграмм-канале выступили с заявлением касательно того, что киевский клуб отказывается отпускать игроков в сборную Украины до конца мая.

«В это тяжелое для нашей страны время мы расцениваем позорную позицию руководства «Динамо» как такую, что в который раз наносит имиджевые потери для киевского клуба и противоречит интересам Украины.

На днях были утверждены обновленные даты стыковых матчей сборной Украины на чемпионат мира. Лишнее говорить, что участие Украины в подобных мировых форумах – это престиж для страны, а в нынешних условиях еще и очередная отрада для нашего населения. Для широкой публики именно сборная Украины по футболу – это главная команда страны.

Впрочем, последнее заявление руководства «Динамо» вызывает удивление. Общественность столкнулась с ситуацией, когда владельцы «Динамо» поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом FIFA и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта.

В то время, когда сборная Украины имеет все шансы выйти на чемпионат мира, а ее главный тренер объявляет сборы, руководство «Динамо» убеждает, что товарищеские матчи, не имеющие никакого турнирного значения, значительно важнее подготовки сборной. Команда, которую считают народным достоянием, отказывается следовать интересам сборной Украины. Именно так это выглядит для широкой публики. И это происходит в то время, когда за Украиной следит весь мир!

Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор не осужденными Павелками и Костюченками, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия «Динамо» иначе как саботажем против сборной назвать трудно.

Игры с грандами европейского футбола, ради которых динамовцев и выпускали за границу, похоже, не состоятся. Вместо «Милана», «Барселоны», «Аякса» и ПСЖ нам предлагают посмотреть матчи с «Левски», «Клужем» и «Аустрией». Тот же «Галатасарай» идет 14-м в чемпионате, а «Айнтрахт» - 10-м. Это и есть сверхважные соперники, из-за которых динамовцы не могут поехать в сборную уже сейчас. Есть еще наивные люди, которые думают, что Суркисы придерживаются своих обещаний».

Ранее стало известно, что Григорий Суркис вернулся в Киев с эгоистичной целью.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис

Комментарии 1

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18 апреля 2022г. 17:52
Да гнать этих воров- Суркисов из страны
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