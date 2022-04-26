«Динамо» обыграло «Боруссию» в Дортмунде, дубль сделал 20-летний форвард киевлян
Суркисы в Германии призвали остановить путина
Президент «Динамо» и его брат посетили матч команды в Дортмунде
26 апреля 22:02
Братья Суркисы / Фото: УНИАН
Президент «Динамо» Игорь Суркис вместе со своим братом Григорием посетили благотворительный матч киевлян против «Боруссии» в Дортмунде (3:2).
Братья призвали остановить диктатора владимира путина.
Ранее Григорий Суркис пытался вывезти из Украины 13 часов и его задержали на границе.
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