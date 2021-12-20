Сваток: «Хотелось бы попробовать поиграть в Европе»

Защитник интересен двум клубам

Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны двух европейских клубов.

Вы планируете оставаться в Украине?

«У меня, вроде бы, контракт год, до зимы. Конечно, хотелось бы попробовать поиграть в Европе, но будем смотреть, какими будут варианты. Сейчас я не думаю о том, что у меня заканчивается контракт. Все мои мысли только о том, как восстановиться и приступить к работе. Хотим выполнить задачу клуба и добыть тот результат, который от нас требуют. Сейчас мои мысли только об этом, не думаю о Европе или еще чем-то».

Правда ли, что за вами следят скауты «Олимпиакоса» и «Базеля»?

«Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это вопрос, скорее, к моему агенту, мне об этом ничего неизвестно. Когда будет какое-то конкретное предложение, будем что-то думать и выбирать. Пока мысли только о «Днепре-1».

Сваток уже играл в Европе. Один сезон он играл в Хорватии за «Хайдук».