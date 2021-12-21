Свидерский: «Украина будет одним из фаворитов квартета Лиги наций»

Бывший защитник сборной вспомнил о матче с национальной командой Шотландии

Фото: УАФ

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский поделился мнением о жребии команды в Лиге наций-2022/23:



Вячеслав, что вы скажите об итогах жеребьевки Лиги наций?

Получилась более-менее ровная группа. Думаю, фаворитами квартета будут Украина и Шотландия. За Ирландией я не сильно следил, знаю только, что они в последнем отборочном турнире ЧМ-2022 в своей группе заняли третье место в соперничестве с Сербией и Португалией. А в матчах с Арменией нужно быть очень внимательным, поскольку этот соперник может преподнести сюрприз.

В составе сборной Украины вы противостояли команде Шотландии в отборочном турнире ЧЕ-2008, и побеждали этого соперника. Помните то противостояние на НСК Олимпийский?

Тогда мы играли не на каких-то больших задумках тренеров, а больше за счет сформировавшегося коллектива. Против силовых сборных нам было проще играть, чем против быстрых и техничных команд, таких Испания, Франция. Тогда у нас сложилось все удачно, а мне посчастливилось принять активное участие в двух голевых атаках (улыбается). Памятный поединок. Шотландия, Уэльс, скорее всего и Ирландия, все время действовали и сейчас действуют в силовой манере. В таких встречах присутствует много единоборств, фланговых передач, противник ведет борьбу до последней секунды матча. В таких сражениях на первое место зачастую выходит характер.

А нынешней сборной Украины сложнее играть против техничных команд или силовых, таких как Шотландия или Ирландия?

Думаю, что против силовых. Тех же испанцев или, скажем, французов, ловить сложно.

Напомним, что матчи группового этапа Лиги наций пройдут в июне и сентябре следующего года.