Источник: «Хацкевича и Шацких в «Колосе» не рассматривали и не будут рассматривать»
Сын Хацкевича перешел в «Десну»
Черниговская команда арендовала Артема у «Динамо»
2 сентября 14:41
Александр Хацкевич и Артем Хацкевич / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Динамо» Артем Хацкевич перешел в «Десну» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
«Десна» заявила 18-летнего хавбека по списку «Б». Отметим, что Хацкевич уже успел дебютировать за дубль «Динамо». Условия аренды игрока в «Десну» неизвестны.
Артем Хацкевич является сыном экс-игрока и тренера «Динамо» Александра Хацкевича.