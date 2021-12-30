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Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ

Денис перебрался в «Александрию»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:46
Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ
Денис Костышин / Фото: Футбол 24

Экс-хавбек «Колоса» Денис Костышин стал игроком «Александрии», как сообщает украинский журналист Лев Галушко в своем Facebook.

В текущем сезоне Костышин сыграл 16 матчей в составе «Колоса» и отметился одним забитым мячом.

Напомним, Руслан Костышин, отец Дениса Костышина, покинул пост главного тренера «Колоса» в августе 2021 года.

В турнирной таблице УПЛ «Колос» идет на 8-м месте, «Александрия» – 6-я.

Петр Приходько
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Теги

Денис Костышин Колос Александрия

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