Сын Костышина покинул «Колос»
Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ
Денис перебрался в «Александрию»
Денис Костышин / Фото: Футбол 24
Экс-хавбек «Колоса» Денис Костышин стал игроком «Александрии», как сообщает украинский журналист Лев Галушко в своем Facebook.
В текущем сезоне Костышин сыграл 16 матчей в составе «Колоса» и отметился одним забитым мячом.
Напомним, Руслан Костышин, отец Дениса Костышина, покинул пост главного тренера «Колоса» в августе 2021 года.
В турнирной таблице УПЛ «Колос» идет на 8-м месте, «Александрия» – 6-я.
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