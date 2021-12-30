Вишняк назвал позиции в «Колосе», на которых хотел бы видеть новых игроков
Сын Костышина покинул «Колос»
Полузащитник стал свободным агентом
Фото: ФК Колос
Полузащитник Денис Костышин покинул «Колос».
Стороны завершили сотрудничество, о чем сообщил сам хавбек через свой Instagram.
«Безумно сложное прощание с родным клубом. Именно таким он стал для меня за эти года. Клуб, который мне дал очень и очень много. Команда, с которой мы прошли невероятное количество эмоций.
Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к «Колосу» за все эти годы: всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрей Анатольевичу – президенту клуба.
Эта команда всегда была большой семьей. И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика. А эмоции, которые подарил мне «Колос» , я точно запомню на всю жизнь».
В команде он пребывал с 2018-го года.
Осенью пост тренера «Колоса» покинул его отец Руслан Костышин, но остался в структуре клуба.
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