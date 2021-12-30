Сын Костышина покинул «Колос»

Фото: ФК Колос

Полузащитник Денис Костышин покинул «Колос».

Стороны завершили сотрудничество, о чем сообщил сам хавбек через свой Instagram.

Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к «Колосу» за все эти годы: всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрей Анатольевичу – президенту клуба.

Эта команда всегда была большой семьей. И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика. А эмоции, которые подарил мне «Колос» , я точно запомню на всю жизнь».